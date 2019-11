La famiglia Addams in un cartone animato, il film per bambini al cineteatro Lux

Domenica 1 dicembre alle ore 10.45 al Cineteatro Lux di via F.P. di Blasi 25/27 sarà proiettato il cartone animato per la famiglia "La Famiglia Addams". Cucchero filato in omaggio per i bambini. Ingresso speciale: € 4.00.

La famiglia Addams vive infelice e contenta nella sua magione, protetta da una fitta coltre di nebbia. Almeno fino a quando una donna di nome Margaux Needler, conduttrice di un reality televisivo, non fa bonificare la palude sottostante per edificare la città color pastello di Assimilazione. A quel punto trasformare radicalmente la grigia casa Addams diventa l'obiettivo di Margaux. Proprio nei giorni in cui gli Addams ospitano sotto il loro tetto una riunione di famiglia, in occasione della Mazurka della Spada di Pugsley.