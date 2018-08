Mostre, proiezioni e tour a Pizzo Sella: il weekend di Manifesta

Manifesta 12, la biennale nomade europea di arte e cultura contemporanea, a Palermo fino al 4 novembre 2018, propone per questa settimana, dal 14 al 19 agosto, quattro proiezioni alla ritrovata Arena La Sirenetta e tra i vari Tour con i Giardinieri.

Si segnalano due Special Tours giovedì 16 e venerdì 17: "Diventare Giardino" - Special Tour con uno dei Giardinieri di Manifesta 12 allo ZEN 2 per scoprire il progetto di Coloco & Gilles Clément. "A trip to the top. Da lassù è tutta un’altra cosa" – Special Tour con uno dei Giardinieri di Manifesta 12 a Pizzo Sella per scoprire il progetto artistico dei Rotor.

Le mostre di Manifesta 12 sono come di consueto visitabili dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20 (Info & Ticketing point al Teatro Garibaldi, via Teatro Garibaldi, 46-56). Si segnala anche che il il calendario degli eventi settimanali di Manifesta 12 è disponibile a questo link: http://m12.manifesta.org/eventi/?lang=it, dove è possibile anche consultare gli orari dei Tour con i Giardinieri di Manifesta 12.

I giornalisti possono consultare le modalità di accredito riservate alla stampa qui.

MANIFESTA 12 FILM PROGRAMME

Il programma di proiezioni di Manifesta 12 Palermo offre una lettura in chiave cinematografica dei temi cardine di Manifesta 12 attraverso una selezione di film che informa e arricchisce la narrativa generale de "Il Giardino Planetario". L'ingresso è sempre gratuito, fino a esaurimento posti. La programmazione della settimana si apre giovedi 16 agosto all'Arena La Sirenetta (via Azalea, Mondello) dove sarà proiettato "Videocracy" di Erik Gandini, prosegue venerdi 17 agosto "Welcome" di Philippe Liriot, sabato 18 agosto "Lei" di Spike Jonze e domenica 19 agosto "The White Diamond" di Werner Herzog.

