Fragments, Edoardo Dionea Cicconi presenta a Palermo il suo progetto site specific

Operativa Arte Contemporanea presenta Fragments, site specific project concepito da Edoardo Dionea Cicconi per la città di Palermo. Appuntamento dall'11 luglio all'1 agosto in via Alloro 129.

Il progetto di Edoardo Dionea Cicconi si estende alla scala ambientale avvolgendo il visitatore in una dimensione sinestetica avulsa dalla realtà esterna, ricercando effetti di distorsione e alterazione della percezione. Proprio come il flusso interiore dei nostri pensieri non conosce la disciplina cronologica del tempo delle lancette, o il ritmo dell’universo e dei corpi celesti che si dilata e relativizza, Fragments introduce ad una riflessione sulla sospensione del pensiero e della percezione lineare.

Per entrare nell’installazione è necessario scendere a compromessi con l’inospitalità del luogo che non ci accoglie, anzi, ci costringe ad interagire con la sua imperscrutabilità. Privati di qualsiasi riferimento spaziale, è una corda a guidarci verso la sala principale della mostra.

Da un anello sospeso nella sala centrale si dipanano fili in tensione verso le pareti, dove listelli in vetro - frammenti - costituiscono composizioni apparentemente indecifrabili.

Mentre il dettaglio, dal francese dé-tailler, implica una percezione della sua forma in stretta relazione con il tutto dal quale è isolato, il frammento manca dell’aspetto di dipendenza e connessione che permette di ricostruirne la provenienza. Imponendosi come l’interruzione di una logica di progressione ordinata, il frammento è caos in potenza o diramazione rizomatica di nuovi percorsi di senso, spazio e memoria.

Le immagini e gli indici iconografici utilizzati dall’artista sono frammenti che appartengono ad una memoria collettiva impersonale. Estratti iconografici di un portato culturale archetipico, conoscenza fattasi coscienza: l’unico approccio di riconoscibilità legato a queste immagini proiettate nel presente si trova nel passato, quindi in noi. Edoardo Dionea Cicconi elabora il motivo universale del tempo ciclico, in uno slancio verso il concetto di eternità, improvviso come il passaggio attraverso un Wormhole - in una chiave di relativismo e distorsione.