Progetto “anziani volontari”, incontro conclusivo al centro polifunzionale dell’Ada

Il ruolo dell’anziano nel volontariato e nell’associazionismo. Questo il tema dell’incontro che si terrà domani, mercoledì 14 marzo alle 16:00 presso la sede dell’Associazione per i Diritti degli Anziani, in via Ferdinando Ferri 10 a Palermo, per tracciare un bilancio del progetto “Anziani volontari” giunto alla conclusione.

L’iniziativa si aprirà con i saluti del presidente provinciale dell’ADA di Palermo Gaetano Cuttitta e proseguirà con la relazione della psicologa Valentina Picciolo sul tema del rapporto tra anziani e volontariato; seguiranno gli interventi di Ventura Torregrossa presidente delle associazione C.A.D.O. e Filippa Alfano presidente dell’associazione Panagiotis. Concluderanno il pomeriggio gli interventi di Maruzza Battaglia e Barbara Bartolotti, rispettivamente alla guida di LAB.ZEN 2 e dell’associazione “No violence. Libera ….di vivere”. L’ingresso è libero.

