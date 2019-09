Santa Rosalia al Marabitti, la solenne processione per le vie del quartiere Montalbo

Anche quest'anno, i Confrati e le Consorelle della Confraternita di Santa Rosalia al Marabitti porteranno in Processione il Simulacro della Santuzza per le vie del Quartiere. Alle ore 18.00 avrà inizio la Processione dalla Parrocchia S. Margherita V. M. in via Marabitti, dove parteciperanno le confraternite invitate, il Sig. Sindaco di Palermo e il vece Sindaco.

Quest'anno alle ore 21.30 di Domenica 8 Settembre, dopo decenni è stato organizzato lo spettacolo pirotecnico al campo di calcio del gruppo sportivo don Orione - via don Orione.

La Processione è stata preceduta da un intenso programma Religioso, partendo dalla Novena di Santa Rosalia, dal 26 Agosto al 3 Settembre, concludendosi nella settimana dei Festeggiamenti (da giorno 4 a giorno 8 Settembre) con momenti di Preghiera, carità e fraternità.

Il Superiore Davide Lucido ringrazia tutti i Confrati, i Parrocchiani, il Parroco Sac. Pietro Cannariato, il Vice Parroco don Charles Onyenemerem e i Sacerdoti che si sono alternati durante le Celebrazioni perché hanno reso possibile i Festeggiamenti alla Santa Patrona Rosalia.