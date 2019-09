Aspettando l'acchianata, la processione di Santa Rosalia verso le falde

I Confrati e le Consorelle domani 3 Settembre porteranno in Processione il Simulacro della Santuzza dalla Parrocchia S. Margherita V. M. in via Marabitti fino alle Falde del Montepellegrino per accogliere i Fedeli che faranno la tradizionale acchianata.

La Processione è preceduta da alcuni appuntamenti: ore 17.15 il Santo Rosario, le Litanie cantate e la conclusione delle Novena

alle 17.45 i Solenni Vespri

alle 18.00 la Solenne Celebrazione Eucaristica

alle 19.00 la Processione verso le Falde del Montepellegrino e sosta fino alle 01.00 del 4 settembre.

