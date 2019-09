Piazza Sant'Anna, processione di Maria Santissima della Mercede ai Lattarini

I solenni festeggiamenti in onore di Maria SS della Mercede di piazza Sant'Anna ai Lattarini, nel 326anno (1693-2018) si svolgeranno dal 29 Agosto al 29 Settembre ed in particolare il 29 settembre alle ore 18.00 con lo svolgimento della Secolare processione del Preziosissimo e monumentale simulacro di Nostra Signora della Mercede(Opera del Maestro G.Bagnasco1790) inoltre l'evento sarà partecipato da autorità civili e militari e dal primo cittadino il sindaco prof.Leoluca Orlando e da numerosi fedeli. La processione si snoderà per le principali vie del nobile centro storico (piazza s.Anna,via Roma, Cassaro,,4canti,via Maqueda, via Roma,piazza s.Anna). Alle ore 22.00 Spettacolo pirotecnico in Piazza S.Anna.

