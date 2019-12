Processione dell’Immacolata alla Kalsa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Processione dell’immagine dell’Immacolata per le strade della Kalsa. Si svolgerà sabato 14 dicembre e ad organizzarla è la parrocchia di Santa Maria della Pietà di via Torremuzza, 1. I fedeli, guidati dal parroco Don Giuseppe Di Giovanni, e i vari gruppi parrocchiali si muoveranno dall’esterno della chiesa alle 17 e percorreranno via Butera, via Alloro, vicolo della Salvezza, piazza Carlo M.Ventimiglia, via Santa Terena, Piazza Kalsa, via Nicolò Cervello e via Lincoln, quindi rientreranno in chiesa dove si svolgerà la Santa Messa.