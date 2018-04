Primo maggio al Baglio Culluzia, la festa del lavoro tra concerti e leccornie

Una Festa del Lavoro, con un clima da campagna e da Woodstock in città. Con musica e cibo. Il Dorian organizza “Primo maggio in musica”, martedì 1 maggio al Baglio Culluzia in via Funnuta 9. La giornata inizierà alle 11 e fino a sera, con tanti concerti e tante leccornie.

Particolarmente ricco il parterre musicale, che vedrà alternarsi il tributo Ligabue con gli Aquariopalude, il tributo Vasco Rossi dei Colpa D’alfredo, e il tributo Negramaro degli Apollo 11 e la pop music dei Wbeat da Catania. A tutto questo si aggiunge il menù: primi espressi, grigliate di carne, vino e birra a volontà, cannoli ripieni. E ancora: zona relax in un curatissimo prato. Per chi vorrà partecipare all’intera giornata, dalle 11 alle 21, con ingresso, concerti e catering, il costo è 20 euro a persona, 12 euro per i bambini, che avranno a disposizione una loro area attrezzata. Chi vorrà seguire solo i concerti paga 6 euro.