Vucciria, prima festa in piazza Garraffello

L'ASD ESSE C, a voce del suo Presidente, il Geometra Salvo Caruso, è lieta di comunicare, di aver ottenuto per i giorni 20, 21 e 22 Agosto 2019, un palchetto di metri 3x4, da collocare in piazza Garraffello, in zona Vucciria.

"Per la prima volta - dice il geometra Caruso - per quello che io ricordi, il Comune di Palermo ci ha concesso un palchetto da sistemare in piazza per una tre giorni di musica dal vivo con band locali, giocolieri, attività culturali e ludiche, cabaret e sfilate di auto e moto d'epoca. Insomma - continua Caruso - vivremo tre giorni intensi, per ridare lustro ad una piazza da tempo dimenticata da tutti. Questo è solo l'inizio, infatti la manifestazione si chiama Prima Festa in Piazza Garraffello, ed ho trovato già un forte riscontro sia da parte dei negozianti della zona, che dei residenti. Ci saranno ricordi per tutti i partecipanti ed a fine manifestazione un bellissimo spettacolo pirotecnico"