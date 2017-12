Il presepe vivente a Terrasini è marino

Il presepe vivente a Terrasini quest'anno è marino. La sacra famiglia e tutti gli uomini e le donne che fanno rivivere la nascita del figlio di Dio sono ‘immersi’ in quegli abissi, così familiari per Terrasini. La rappresentazione vuole ricordare l’avvenimento che ha segnato la storia dell’uomo partendo dall’elemento da cui tutto ha origine: l’acqua. Ideato dall'assessore al Turismo Vincenzo Cusumano e inaugurato il scorso 26 dicembre nei vicoli intorno la Chiesa Maria Santissima della Provvidenza, a pochi passi dal porto, il presepe riapre al pubblico domani sera, dalle 18 alle 22. Si potrà visitare, negli stessi orari, anche il 5 e 6 gennaio. Gli antichi mestieri ci sono tutti, dal calzolaio al fabbro passando per il panettiere. I pastori e gli animali pure. C’è la capanna di Maria e Giuseppe e, ovviamente, c'è Gesù bambino.