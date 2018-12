Terrasini, al via il presepe vivente dei mestieri e delle antiche tradizioni popolari siciliane

A Terrasini presepe vivente all’insegna della tradizione siciliana. Appuntamento a Torre Alba Lungomare Peppino Impastato il 26, 29, 30 dicembre e il 1, 5 e 6 gennaio dalle ore 18 alle 23.

Inaugurato nel giorno di Santo Stefano, nella suggestiva location di Torre Alba, a Terrasini, il presepe vivente. L'evento valorizza i mestieri e le antiche tradizioni popolari siciliane. In una atmosfera surreale, si ha l’impressione di tornare al passato, nella Sicilia di un tempo. Ci sono il barbiere che taglia i capelli, le donne che lavorano il tombolo e l’intaglio, le massaie che impastano la farina e preparano i “maccarruna”, le lavandaie, e per finire l’immagine di una “sacra” famiglia nel proprio focaolaio domestico. Più che un presepe da vedere è una esperienza da vivere, splendida memoria di quella che era la vita all'inizio del secolo in Sicilia. Il profumo dell'aria, la bellezza del posto, la ricostruzione della vita d'un tempo, l'atmosfera, i colori, il profumo del cibo..e’ da non perdere!!