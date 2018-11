Villaggio, mercatino e presepe vivente per un magico Natale a Piana degli Albanesi

La magia del Natale oltrepassa i confini naturali per approdare nel territorio di Piana degli Albanesi, la cittadina Arbëreshë che custodisce riti e tradizioni da oltre 500 anni. Storia e tradizione le protagoniste della settima edizione del Presepe Vivente che si snoda tra le suggestive vie del Centro Storico di Piana degli Albanesi durante le giornate del 23 - 26 - 29 - 30 Dicembre 2018 e del 05 - 06 Gennaio 2019 dalle 17.00 alle 21.00.

Quest’anno si respira l’atmosfera degli anni ’50, si alternano case e botteghe, antiche arti e antichi mestieri che mescolandosi con la forte identità degli arbëreshë di Sicilia donano al pubblico forti emozioni storiche, culturali ed eno-gastronomiche in grado di esaltare la tradizione. La peculiarità della passeggiata sarà il visitare la “Casa delle Sarte” per scoprire misteri e segreti che si celano dietro i ricami e gli ornamenti del tipico abito tradizionale arbëreshë e raggiungere la “Casa della Natività” per ammirare il tradizionale abito indossato da una giovane ragazza che interpreta la Vergine Maria.

Dagli scorci naturali che caratterizzano l’ambientazione del Presepe Vivente si prosegue verso il Magico Villaggio di Natale che coinvolge grandi e piccoli attraverso un passaggio epocale proiettato verso paesi e personaggi nordici. Costruito interamente con materiale di riciclo, è il luogo perfetto per stimolare la fantasia e la creatività, come dimostrato dai presepi realizzati in occasione del concorso “Presepe Creativo” (che il pubblico dovrà votare per decretare il vincitore) e dai laboratori elfici che daranno vita ad una vera e propria fabbrica dei giocattoli.

Sotto l’arco illuminato da antichi fanali si prosegue verso i mercati di Natale allestiti all’interno di antiche abitazioni dove si potranno ammirare i manufatti artigianali realizzati con tanta maestria. Il Natale arbëreshë, voluto dal Comitato dei Festeggiamenti di San Giorgio Megalomartire, il Comune e la Pro Loco di Piana degli Albanesi, le Associazioni Bashkë e Flet, vuole essere un viaggio sensoriale alla scoperta delle bellezze del territorio Arbëreshë.