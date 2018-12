Ritorno al passato, a Marineo il presepe vivente medievale come se fosse il 1200

Natale nella Città di Marineo, in provincia di Palermo. In un clima suggestivo tra cultura, tradizione, spettaco e arte si svolge il “ Presepe Vivente Medievale" ambientato nel 1223 e la rievocazione storica dei mestieri e della civiltà contadina dal medioevo ad oggi, nel suggestivo scenario del Castello Beccadelli".

E' abbastanza antica l’usanza marinese di allestire i presepi presso le dimore private da tempo immemorabile si rappresenta la nascita di Gesù Bambino; in piccole nicchie, su tavoli o mobili, in intere stanze. Quanto ai presepi realizzati in luoghi pubblici, la memoria paesana ne segnala la comparsa nel periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Nei locali di Corso dei Mille che ospitano oggi Caritas e Biblioteca Parrocchiale, i giovani dell’Azione Cattolica guidati da Padre Pulizzotto avviarono l’usanza annuale di realizzare presepi pubblici. Degustazione di prodotti tipici all'interno del percorso presepistico. La rappresentazione del "Presepe Vivente Medievale" si svolge nei giorni 25, 26, 30 dicembre 2018 e 5, 6 gennaio 2019.