A Capaci si torna nel Medioevo, un Natale all'insegna del presepe vivente di Greccio

Nell'incantevole scenario del Palazzo Comunale Conti Pilo di Capaci (PA), in Piazza Matrice, si svolgerà la rappresentazione del primo presepe vivente della storia realizzato da San Francesco d'Assisi il 25 Dicembre del 1223 a Greccio.

Catapultati nel bel mezzo del Medioevo, dunque, rivivremo attraverso i figuranti, le musiche, gli abiti, i mestieri del tempo e le scenografie le suggestive dinamiche del Presepe Vivente del Poverello d'Assisi. Il Presepe Vivente, organizzato dalla Famiglia Francescana di Capaci (GI.FRA. - Gioventù Francescana e O.F.S. - Ordine Francescano Secolare) in collaborazione con il Comune di Capaci e con la partecipazione attiva dell'Associazione BC Sicilia di Isola delle Femmine, della Scuola di Danza Arabesque di Capaci e di diversi cittadini del paese è arrivato alla sua III edizione e quest'anno si terrà nei seguenti giorni: 26 e 30 Dicembre dalle 16.00 alle 20.00 e 6 Gennaio dalle 16.00 alle 20.00.

Inoltre, in contemporanea si potranno visitare anche i presepi della VII Mostra dei Mini Presepi, realizzati dalle Scuole, dalle Associazioni e da molti cittadini del paese. La Mostra sarà allestita presso la Biblioteca Comunale della cittadina sita anch'essa nei locali del Palazzo Comunale Conti Pilo. L'ingresso al Presepe Vivente di San Francesco, interamente gratuito, come ogni anno, rappresenta un'ulteriore occasione per immergersi con originalità e pienezza nell'atmosfera più autentica del Natale.