Prima edizione del presepe vivente a Corleone: "Il sogno di Maria" di Rocco Chinnici. La rappresentazione sacra del presepe vivente vedrà impegnate più di trecento persone, tra attori, figuranti e staff organizzativo, con l’intento di favorire momenti di aggregazione sociale, riscoperta delle tradizioni locali e degli antichi saperi del territorio e la diffusione degli stessi attraverso l’accoglienza dei visitatori.

La rappresentazione sacra vedrà la realizzazione di 46 quadri scenici, animati da personaggi in abiti tradizionali dell’antica Palestina e in abiti tradizionali siciliani, che riempiranno le strade del centro storico interessate all’evento e intratterranno i visitatori. Ai visitatori è data possibilità di prenotare in anticipo il proprio ingresso, scegliendo giorno e orario. Per tutte le info associazionefenixets@gmail.com

Gallery