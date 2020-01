Presepe vivente a Collesano, l'itinerario del gusto madonita tra le vie di Betlemme

Arriva il Natale e con esso la seconda edizione del “Itinerario del Gusto Madonita tra le vie di Betlemme - Presepe Vivente" organizzato dall'associazione Giosef Madonie, con il patrocinio del Comune di Collesano.

Un suggestivo itinerario religioso ed enogastronomico in una magnifica location dove i valori e le tradizioni ancora si conservano. I visitatori saranno catapultati indietro nel tempo, per far rivivere la gioia di Betlemme rievocando le tipiche atmosfere della tradizione tramandate da generazioni, in cui i ricordi diventano racconto e il racconto diventa reale. Saranno spettatori di veri e propri quadri viventi e rivivranno mestieri, usi e costumi del tempo che fu, poiché le case del centro storico verranno allestite con scene viventi che rimandano la mente alla tradizione del presepe.

A queste si affiancheranno le botteghe degli antichi mestieri pressoché scomparsi: dall' intrecciatore di giunchi alla ricamatrice, dal calzolaio all'impagliatore, dal mugnaio alle lavandaie e le ricamatrici, fino ad arrivare al più sacro quadro vivente: la Natività. Durante il percorso i visitatori saranno accompagnati da un cantastorie ed avranno possibilità di gustare prodotti tipici locali e madoniti. Un evento da vivere e da scoprire in una ricca ed articolata rappresentazione, con momenti dedicati alla degustazione dei prodotti.

La valorizzazione degli antichi mestieri, la riscoperta delle tradizioni, l'esaltazione delle qualità del territorio vi aspettano a Collesano il 4 e 5 gennaio 2020. Sarà allestito uno stand presso Piazza Duomo, a partire dalle ore 17.00 per l'acquisto del ticket: € 5,00.