Presepe vivente di Greccio nel Palazzo comunale di Capaci

Si rinnova la tradizione del presepe vivente di Greccio a Capaci. Giullari, artisti, pittori, ballerini, antichi mestieri, il mercato con il vino caldo e il pane, San Francesco e i suoi frati. Tutti insieme per narrare e lodare la natività di Cristo Signore. Gli appuntamenti saranno due: domenica 29 dicembre, dalle 17 alle 20, e il 5 gennaio, sempre dalle 17 alle 20. Lo scenario del Palazzo comunale Conti Pilo, luogo dove si terrà il presepe vivente, renderà la rappresentazione ancora più suggestiva.



Il presepe vivente di Greccio, organizzato dalla Famiglia Francescana di Capaci (GI.FRA. - Gioventù Francescana e O.F.S. - Ordine Francescano Secolare) in collaborazione con il Comune di Capaci e con la partecipazione attiva dell'Associazione BC Sicilia di Isola delle Femmine, della Scuola di Danza Arabesque di Capaci e di diversi cittadini del paese è arrivato alla sua quarta edizione e rappresenterà ancora una volta un'ulteriore occasione per immergersi con originalità e pienezza nell'atmosfera più autentica del Natale.