"Il sogno di Maria", torna dopo vent'anni il presepe vivente di Belmonte Mezzagno

Torna dopo 19 anni il Presepe Vivente di Belmonte Mezzagno. Un appuntamento atteso da molti, che si realizza grazie al maestro Rocco Chinnici, vincitore di 6 premi per il “Presepe nazionale più bello d’Italia”.

Si intitola “Il sogno di Maria”, quello dell’attuale edizione che, dal 26 al 30 dicembre 2018 e dal 5 al 6 gennaio 2019, vedrà la partecipazione di circa 300 persone, impegnate come attori, guide, organizzatori e volontari. Organizzato da un gruppo di associazioni locali, con il patrocinio del Comune di Belmonte, il presepe sarà presentato e raccontato alle 15.30 di giovedì 20 dicembre nei locali della parrocchia "SS Crocifisso", in piazza Giuseppe Garibaldi 1. Saranno presenti il Vicario Episcopale e parroco della Comunità, Mons. Calogero D’Ugo, il primi cittadino, dott. Salvatore Pizzo, e il maestro Rocco Chinnici. Per l’occasione, saranno messi in scena alcuni quadri del presepe.