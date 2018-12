Incanto, bellezza e fede in un presepe vivente: il Natale sul mare nella borgata dell'Arenella

Anche l'Arenella avrà il suo presepe vivente. Nei giorni 22 e 23 Dicembre 2018 e 5 e 6 Gennaio 2019 dalle ore 17,00 alle 21,nel quartiere marinaro dell'Arenella all'interno del centro storico della borgata la Parrocchia San Antonio da Padova guidata dal parroco Don Francesco Di Pasquale assieme con i parrocchiani daranno vita a quello che è accaduto circa 2000 anni fa a Betlemme in occasione della nascita di quel bambino Gesù venuto sulla terra per la salvezza del mondo.

All'interno di questo percorso ideato e studiato dalla regista Bianca Catanzaro i visitatori avranno modo di tornare indietro nel tempo di circa 2000 anni rivivendo in prima persona tutto quello che è accaduto in quel'epoca trovando all'interno del presepe anche i mestieri di quel tempo ma anche i mestieri storici del quartiere marinaro come il pescatore u curdaru. Momento forte e molto significativo da non perdere sarà l'arrivo dei magi il 6 Gennaio. I magi questi studiosi e astronomi del tempo che seguendo una stella arrivarono da oriente fino a Betlemme per adorare il Re dei Giudei,quindi la salvezza di quel popolo,la liberazione e la pace,nel presepe vivente dell' Arenella i magi arriveranno in barca come quei nostri fratelli che ogni giorno arrivano in dei barconi seguendo una stella che per loro può significare liberazione,pace e salvezza. La visita del presepe è Gratuita.