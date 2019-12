Arenella, fino al 6 gennaio le visite al presepe vivente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 29 dicembre, dalle ore 17 alle ore 21, data straordinaria per visitare il presepe vivente, vista l'impossibilità di domenica 22 dicembre di svolgere la rappresentazione causa maltempo.

Oltre tale data rimangono i giorni 4, 5, 6 gennaio per fare visita al presepe. La comunità parrocchiale di San Antonio di Padova all'Arenella, con in testa il suo parroco Don Francesco di Pasquale, vi aspetta per vivere questa straordinaria esperienza, occasione unica da non perdere in uno scenario unico.