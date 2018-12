Il Natale delle disabilità in un presepe vivente, in scena gli attori portatori di handicap

Sabato 22 dicembre si svolgerà la seconda edizione del presepe vivente realizzato dei ragazzi dell'Aias di Palermo. Si tratta dell'unico presepe vivente con protagonisti i ragazzi palermitani con disabilità gravissime e lo scorso anno ha suscitato grande interesse, raccogliendo il consenso e gli applausi di tutti i visitatori. Soltanto chi c'è stato può raccontare la meravigliosa partecipazione dei figuranti e lo stupore dei visitatori, probabilmente impreparati entrambi ad affrontare un evento così entusiasmante ed emotivamente coinvolgente. Dopo mesi di lavoro, sabato i nostri ragazzi si trasformeranno in attori ricreando verosimili scene quotidiane facendo uso di addobbi e suppellettili, ricercati pazientemente tra quelli più adatti o ricostruiti da loro stessi insieme ai costumi di scena e all'ambientazione, Si tratta di un evento carico di significati che, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, merita di essere raccontato. Appuntamento a Sabato 22 dalle ore 17 nei giardini del centro semiresidenziale Aias di via C. Raiti 16 (trav. di via Ernesto Basile) e vi assicuriamo che parteciperete ad uno spettacolo unico ed emozionante