"Un Natale in piazza" a Isola delle Femmine, di scena il presepe del pescatore

Sabato 23 dicembre, dalle ore 16 alle 19 ad Isola delle Femmine la sede locale di BCsicilia, in collaborazione con l’Assessorato al turismo, organizza la manifestazione “Un Natale in piazza”.

Protagonisti saranno alcuni ragazzi del paese che animeranno un presepe vivente in piazza Umberto presentando alcuni antichi mestieri: il pescatore, la lavandaia, il calzolaio, la fornaia e altri ancora. Un casaro offrirà ai partecipanti della ricotta calda, mentre i fornai del pane a fette con olio e del vino rosso cotto nella frutta. Gli oggetti che saranno esposti sono messi a disposizione da Agata Sandrone, presidente della sede di BCsicilia di Isola delle Femmine. Inoltre sotto il baglio dell’antica tonnara, l’Associazione, sempre in collaborazione con in Comune, ha allestito il “Presepe del pescatore”, con la natività inserita all'interno di un contesto marinaro.