Arenella, nella grotta del ninfeo il presepe in tufo dell'artista Giuseppe Bennardo

Nell’ambito della XXXIII edizione della manifestazione "Presepe in piazza" sarà inaugurato oggi alle 17, presso la grotta del ninfeo, all’Arenella (all’interno della Lega navale italiana - sezione Arenella, in via Scalo vecchio s.n.), il presepe dell’artista palermitano Giuseppe Bennardo.

Il presepe, realizzato in tufo antico, ha impegnato dieci volontari che per un mese hanno lavorato incessantemente alla realizzazione di questa nuova opera del maestro Bennardo. La grotta con colonne o grotta del ninfeo, fu resa in parte agibile nel 1984. Nel presepe incastonato all’interno della grotta, tra le pareti di scoglio friabile, si possono ammirare un centinaio di personaggi in terracotta sempre realizzati dal maestro Bennardo.

L’evento è stato organizzato dalla Lega navale italiana (sezione Arenella), dall’Ampi Palermo Arenella, dall’associazione Nuova 4 Pizzi e dall’associazione Antonino Caponnetto onlus. Il presepe si potrà visitare tutti i giorni (compresi i festivi), dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle ore 20, fino al 6 gennaio.