Il presepe a bordo delle storiche Fiat 500, la sfilata natalizia d'auto d'epoca a Bagheria

Il coordinamento del Fiat Club Italia di Bolognetta domenica 1 dicembre 2019 presenta la nuova edizione del “Presepi in 500”, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di auto d’epoca che si terrà lungo il corso Umberto I di Bagheria.

Le “500” partecipanti, con all’interno le varie originali composizioni plastiche della Natività e vari addobbi natalizi, saranno in bella mostra sul corso a disposizione di fotografi e visitatori dalle 9.00 alle 13.00 del primo dicembre. Dopo la mostra ci sarà una sfilata delle auto per le vie di Bagheria e infine, nel pomeriggio, verrà consegnato il premio per il miglior Presepe offerto da “Agenzia Allianz AssiGuzzo”. Un evento che incontra sia la passione per le quattro ruote e lo spirito natalizio.