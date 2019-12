La garitta di Giovanni Falcone nel segno del Natale, in mostra più di 600 presepi

Da presidio di difesa a simbolo di bellezza e legalità, la garitta antistante l'abitazione del giudice Giovanni Falcone, in via Notarbartolo, “ospita” il Natale, con il progetto “La bellezza della legalità” del Rotary Club Palermo “Teatro del sole”. Dal 6 dicembre e fino all' Epifania, si potrà ammirare la splendida collezione di circa 600 presepi realizzati con vari materiali e di diverse grandezze che Francesco Magaglio, professionista palermitano e presepista per passione ha acquistato nei suoi viaggi in giro per il mondo.

Simbolo di pace e di comunità, il presepe arricchisce uno degli spazi espositivi più piccoli al mondo accanto le opere realizzate dagli studenti dell' Istituto Artistico “Damiano Almeyda” , che si avvicendano per testimoniare con le loro creazioni, il proprio impegno a non dimenticare.

“Un interesse sempre più crescente - spiega Paolo Lo Iacono, ideatore del progetto e past presidente del Rotary Club Palermo Teatro del Sole - quello che, insieme a Giusy Scafidi, componente della commissione, notiamo nei giovani che si sfidano ad una vera e propria gara di bellezza in uno dei luoghi simbolo di libertà nel mondo. Il nostro progetto è rivolto anche agli artisti che intendano dare un segno tangibile nel costruire insieme alle nuove generazioni un percorso di legalità”.

L'iniziativa, in collaborazione con la Fondazione “Giovanni Falcone”, il Comune di Palermo, la Questura del capoluogo siciliano ed il Coime, si terrà venerdì 6 dicembre alle h. 16,00.