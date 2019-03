Le nuove frontiere della scuola, l'ultimo numero della rivista: in un incontro si parla di "competenza"

Presentazione ultimo numero della rivista Le nuove frontiere della scuola pubblicato da La Medusa editrice sul tema "La Competenza" (Giuseppe Savagnone, Gioacchino Lavanco e Alessandra La Marca). Interventi di Valentina Chinnici e Gisella D'Addelfio. Modera Alessandra Turrisi. Conclude Fabrizio Micari. Sarà presente l'editore Vito Sammartano.

Il tema della conferenza è la competenza che come asserisce A. Tintori non riguarda una professione nello specifico, ma l’interscambio con il mondo sociale. Si tratta di una competenza di tipo relazionale, funzionale a una produttiva interazione sociale, al sostegno del benessere e alla riduzione di rischi associati ai fenomeni di devianza e disagio, che riguardano in particolar modo i giovani, ovvero gli stessi protagonisti di un futuro che appare creativamente malleabile ma necessita di una complessa capacità critica di orientamento.