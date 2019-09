"Il peggio di me", era il candidato di Salvini a Palermo: il nuovo libro di Ismaele La Vardera

Nella giornata di mercoledì 18 settembre alle ore 18 in piazzetta Bagnasco sarà presentato il libro di Ismaele La Vardera, personaggio che molto ha fatto discutere per la sua candidature alla poltrona di Orlando. Chi lo conosce è saltato dalla sedia per la notizia, non tanto per la scelta di scendere in politica, addirittura da candidato sindaco di Palermo, ma per l'appoggio di un partito, non proprio amato al Sud, la LEGA di Salvini.

Dalla prima di copertina

Cosa succede se il candidato sindaco di Matteo Salvini a Palermo decide di registrare tutta, ma propria tutta la sua campagna elettorale? Succede che se ne fa un film, trasmesso al cinema e in tv: "Il Sindaco. Italian Politcs for Dummies". Un caso mediatico che attira perfino la stampa estera che dedicherà pagine e pagine all'impresa. Sull'onda del clamore nasce questo libro, in cui la Iena svela tutti i retroscena della sedicente "politica del cambiamento" i cui protagonisti sono però quelli di sempre da Giorgia Meloni a Totò Cuffaro. E non solo, in queste pagine c'è anche la storia personale di La Vardera - la cui famiglia è sotto protezione per via di una sua inchiesta che coinvolge il boss Abbate -, la sua infanzia in uno dei quartieri più difficili della città, le amicizie pericolose e il racconto, come per la politica, della parte peggiore di sé.

Ismaele La Vardera

Giornalista. Inizia la sua carriera al Giornale di Sicilia e all'emittente televisiva Telejato. Da tre anni lavora come inviato del programma Le Iene su Italia Uno. Nel 2015 riporta alla luce una lettera inedita del giudice Giovanni Falcone. Nel 2016 riceve l’Oscar della legalità e la menzione speciale al premio giornalistico Pippo Fava. Nel 2017 vince il premio Letterario Piersanti Mattarella. Nel 2019 il documentario Il Sindaco Italian Politcs for Dummies. Riceve il premio come film rivelazione al Festival Cinema e tv, sempre nello stesso anno il film sbarca i confini nazionali ospite allo Shanghai international film festival.