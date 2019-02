Presentazione Orlando&Rinaldo: da pupi a realtà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ri Pupi a Realtà" è un viaggio tra il folk Siciliano Contemporaneo, cantato in dialetto Palermitano ed il sogno realizzato di Andrea Gioè di poter portare in teatro le proprie canzoni; è il brano chiave dello spettacolo Teatrale "Orlando & Rinaldo: Da Pupi a Realtà", scritto dal regista Palermitano Giuseppe Bongiorno della Compagnia Teatrale "Araldo Del Vespro". che andrà in scena il 3 e 4 Maggio presso il Teatro Ranchibile di Palermo.

Il 21 Febbraio alle ore 15 presso il Museo delle Marionette Antonio Pasqualino (Palermo) si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto teatrale. Andrea Gioè ne ha firmato tutte le musiche, nello specifico ha saputo racchiudere in 4 minuti il cuore pulsante della storia, raccontandone gli avvenimenti principali. Amore, rivalità, tradimenti, pazzia e tanto altro fanno da cornice a quello che vorrebbe imporsi come un gentile manifesto di Nuova Sicilianità rompendone ogni canone standard.

Il 21 Febbraio uscirà in tutti i digital stores come iTunes, Amazon, Tim Music "Orlando & Rinaldo: Da Pupi a Realtà (Original Soundtracks)" di Andrea Gioè.

