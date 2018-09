"Le voyage d'Aphrodite", la presentazione del libro a Palazzo delle Aquile

Sarà presentato a Palermo il 6 ottobre 2018 alle ore 14:00, presso il Palazzo delle Aquile, il libro "Le Voyage d'Aphrodite - per una psico-filosofia dell'immagine", coautori Roberta Di Nicola per i testi e Marco Barnabino per il progetto artistico-fotografico, edito da Mimesis Milano, Collana Scientifica Eterotopie.

L'evento è patrocinato da Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, dal Festival delle Filosofie di Palermo 2018 e dal Comune di Palermo. Presenta il Consigliere Comunale Giovanni Lo Cascio con la partecipazione della Libreria Feltrinelli. Intervengono oltre agli autori: Riccardo Dottori Filosofo e Professore Emerito presso l'Università di Roma "Tor Vergata", Andrea Le Moli Professore di Filosofia presso L'Università degli Studi di Palermo e Direttore del Festival e Andrea Cusumano Assessore alla Cultura della città di Palermo. Oltre al dibattito saranno proiettate alcune foto dell'artista internazionale Marco Barnabino, accompagnate dalla lettura del testo filosofico della studiosa di Estetica Roberta Di Nicola.