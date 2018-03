"Il voto di scambio politico mafioso" è un libro: la presentazione da Cinematocasa

Il 31 marzo alle 17 presso Cinematocasa avrà luogo la presentazione del libro "Il voto di scambio politico mafioso". Sarà presente l’autore Mario Michele Giarrusso, senatore del Movimento 5 stelle, membro nel corso della XVIII legislatura della commissione giustizia, Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, e della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.

La questione normativa sul voto di scambio politico-mafioso nasce, e malissimo, dopo le stragi di Capaci e di via d’Amelio, con il legislatore che confeziona in tutta fretta un reato quasi inapplicabile. Dopo vent’anni, nel 2014, grazie alle pressioni dell’associazionismo antimafia, arriva una riforma che è però in parte deludente. Nel 2017, qualcosa migliora sul fronte del trattamento sanzionatorio. Il tema dello scambio politico mafioso è centrale per la qualità della nostra democrazia. A presentare il libro ci sarà Igor Gelarda, consigliere comunale del Movimento cinque stelle e il primo poliziotto consigliere comunale a Palermo. Modera l’incontro il dottor Mario Di Salvo. Ingresso libero