"Viva la vita", Maria Agrippina Amantia presenta il suo libro di poesie a Carini

Sabato 1 dicembre 2018 alle ore 17:00 presso il caffè letterario Artemisia di Carini (PA) si svolgerà la presentazione del libro “Viva la Vita” della poetessa Maria Agrippina Amantia . Un libro che affronta un argomento delicato come quello del tumore in modo delicato, a tratti irriverente e che riesce a strappare anche un sorriso, un libro che è un concentrato di sentimenti, un testamento ricco di emozioni variegate che è nato con l’intento di infondere speranza e coraggio a chi li ha persi. L’incontro sarà coordinato dall’artista Anna Barone curatrice anche del reading poetico insieme agli attori Francesca Piazza e Peppuccio Pecoraro. Interverranno la scrittrice Anna Maria Lo Coco, che ha collaborato alla stesura del libro, l’autrice Giovanna Fileccia, che si esprime attraverso le sue poesie e le sue opere tridimensionali di Poesia Sculturata, l’artista Anna Balsamo con la sua toccante testimonianza e con la sua mostra “Io come voi” creata con i reggiseni delle donne che, nella loro vita, hanno dovuto lottare contro questo male: ogni reggiseno ha una composizione artistica, una frase, una scritta, un oggetto. Parte dei proventi del libro verranno dati in beneficenza, per volere stesso dell’autrice del libro, alla SAMOT onlus che si occupa di cure palliative.