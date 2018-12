"La vita in Sicilia al tempo dei Borbone", il libro di Gaetano Basile al punto Flaccovio

Sarà presentato mercoledì 12 dicembre, alle ore 18, presso il Punto Flaccovio, l'ultimo libro di Gaetano Basile, "La vita in Sicilia al tempo dei Borbone", arricchito dalle illustrazioni di Giuliana Flavia Cangelosi, edito da Dario Flaccovio.

Converseranno insieme all’autore Mario Azzolini, giornalista, e Tommaso Romano, scrittore e professore. Il tutto arricchito dagli interventi musicali di Sara Romano, cantautrice palermitana e Valeria Graziani, cantautrice campana. Come si viveva in Sicilia al tempo dei Borbone? Gaetano Basile, col suo stile sapientemente arguto e con grande ricchezza di particolari e dettagli poco noti o sconosciuti ai più, si spinge ben al di là della storia tramandata. Narrando i fatti come in presa diretta, guida il lettore alla scoperta di vizi e virtù, verità e fake news di una monarchia che, nel bene e nel male, ha lasciato il segno su tanti aspetti della vita quotidiana e ha profondamente inciso sull’architettura, la cucina, le consuetudini giornaliere e la storia stessa della Sicilia.

Gaetano Basile. palermitano, giornalista, scrittore, autore televisivo e teatrale, nonché enogastronomo appassionato e narratore avvincente. Sa parlare alla memoria e al cuore della gente prescindendo da stereotipi e luoghi comuni. Profondo studioso della storia dei cibi tipici isolani, è accademico onorario dell’Accademia Italiana della Cucina e membro del Comitato studi sulla cucina siciliana. È anche maître ad honorem dell’Associazione dei Maîtres Italiani AMIRA. Nel 2011 è stato premiato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia come “Miglior divulgatore culturale della gastronomia italiana”.