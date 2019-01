"Una vita in scatola", la presentazione tra lettura e caponata da Prospero

Prospero, enoteca letteraria di Palermo in via Marche 8, ospita la presentazione del libro "Una vita in scatola" di Francesco Terracina pubblicato da Il Palindromo. Un appuntamento in programma venerdì 18 gennaio alle ore 18.

Dodici particelle fondamentali formano la materia, unificarle è il sogno della fisica dai tempi di Ettore Majorana. Dieci ingredienti fondamentali formano la caponata, unificarli è stato il sogno realizzato per decenni dalla Spitaletto & Figli prima che l'azienda - ignara delle trasformazioni in atto a Portolazzi, immaginaria città del Sud - si ritrovasse sull'orlo del fallimento. Candido cronista dei fatti è Angelo Maria Spitaletto, produttore di caponata che diventa impresario teatrale per necessità. Il suo è un racconto esilarante, e insieme tragico, di come l'era dell'immagine abbia reso inconsistente la materia nella sua accezione sociale, politica e persino gastronomica.

Francesco Terracina è un giornalista dell’agenzia Ansa. Ha pubblicato il libro inchiesta L’ultimo volo per Punta Raisi (Stampa Alternativa, 2012), la raccolta Graffette e altre storie (Doramarkus, 2003) e alcuni racconti in volumi collettivi e riviste. Cos'è Prospero? È la prima enoteca letteraria di Palermo. Un luogo aperto a tutti, tutti i giorni, in cui consultare e acquistare libri di case editrici indipendenti per tutte le età, navigare wi-fi, assistere a concerti, performance teatrali, laboratori per bambini, reading e presentazioni editoriali. Un open space in cui libri, musica e vino convivono e si stimolano a vicenda.