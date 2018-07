"Una vita in scatola" al Nauscopio, Francesco Terracina presenta il suo ultimo libro

Mercoledì 4 luglio alle ore 19 a Palermo presso il Nautoscopio Arte (piazzale Capitaneria di porto), prima presentazione del romanzo di Francesco Terracina, "Una vita in scatola", edizioni il Palindromo. Dialogherà con l'autore lo scrittore Piergiorgio Di Cara.

Tante le suggestioni che ispireranno l'incontro: dalla caponata siciliana alle diverse "primavere palermitane", dal teatro all'impegno degli operatori culturali in Sicilia. Il tutto di fronte al mare, con la possibilità di bere e mangiare qualcosa prima, durante e dopo la presentazione.

Ingresso libero. Sinossi: Dodici particelle fondamentali formano la materia, unificarle è il sogno della fisica dai tempi di Ettore Majorana. Dieci ingredienti fondamentali formano la caponata, unificarli è stato il sogno realizzato per decenni dalla Spitaletto & Figli prima che l’azienda - ignara delle trasformazioni in atto a Portolazzi, immaginaria città del Sud - si ritrovasse sull’orlo del fallimento. Candido cronista dei fatti è Angelo Maria Spitaletto, produttore di caponata che diventa impresario teatrale per necessità. Il suo è un racconto esilarante, e insieme tragico, di come l’era dell’immagine abbia reso inconsistente la materia nella sua accezione sociale, politica e persino gastronomica. Francesco Terracina, giornalista, lavora all’Ansa. Ha pubblicato il libro inchiesta "L’ultimo volo per Punta Raisi" (Stampa Alternativa, 2012), la raccolta "Graffette e altre storie" (Doramarkus, 2003) e alcuni racconti in volumi collettivi e riviste.