"Una vita in scatola", l'ultimo libro di Francesco Terracina alla libreria Modusvivendi

Martedì 17 luglio alle ore 18:30 a Palermo presso la Libreria Modusvivendi (via Quintino Sella 79), presentazione del romanzo di Francesco Terracina, "Una vita in scatola", edizioni il Palindromo. Dialogheranno con l'autore la scrittrice Constanze Neumann e il ristoratore Gigi Mangia.

Durante la serata si sveleranno sorprendenti e imprevedibili nessi, come quelli che possono intercorrere tra caponata e teatro, tra cultura e politica, tra ambizione e innocente ingenuità. Alla fine della presentazione, vini offerti da Tasca D'Almerita. Ingresso libero. Sinossi del romanzo: dodici particelle fondamentali formano la materia, unificarle è il sogno della fisica dai tempi di Ettore Majorana. Dieci ingredienti fondamentali formano la caponata, unificarli è stato il sogno realizzato per decenni dalla Spitaletto & Figli prima che l’azienda - ignara delle trasformazioni in atto a Portolazzi, immaginaria città del Sud - si ritrovasse sull’orlo del fallimento. Candido cronista dei fatti è Angelo Maria Spitaletto, produttore di caponata che diventa impresario teatrale per necessità. Il suo è un racconto esilarante, e insieme tragico, di come l’era dell’immagine abbia reso inconsistente la materia nella sua accezione sociale, politica e persino gastronomica. Francesco Terracina, giornalista, lavora all’Ansa. Ha pubblicato il libro inchiesta "L’ultimo volo per Punta Raisi" (Stampa Alternativa, 2012), la raccolta "Graffette e altre storie" (Doramarkus, 2003) e alcuni racconti in volumi collettivi e riviste.