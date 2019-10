Il vero successo? Equilibrio tra vita personale e professionale: la presentazione a Palermo

Il vero successo non è fatto solo di numeri, di fatturati in crescita o di livelli di carriera sempre più ambiziosi: al contrario, è anche e soprattutto una questione di work - life balance, di equilibrio tra vita personale e vita professionale. Una situazione che, per moltissimi, appare ancora come un miraggio.

“L’equilibrio fra i due elementi è il vero successo a cui aspirare”. Parola di Gabriella Rania, Direttrice Toscana della Roberto Re Leadership School, che negli anni ha accompagnato centinaia di imprenditori, professionisti e manager nella ricerca dell’equilibrio capace di regalare una profonda felicità in ogni ambito della loro vita.

Da un lato ci sono i professionisti di alto livello che hanno raggiunto ottimi guadagni e la stima dei colleghi ma, di contro, faticano ad avere tempo per sé stessi e per la famiglia e vivono perennemente sotto stress. Dall’altro lato, invece, tutte quelle persone che hanno creato solidi legami interpersonali, belle relazioni di coppia o famiglie felici, ma non hanno raggiunto la loro meta professionale o hanno ridimensionato le proprie ambizioni. Ad accomunare queste due categorie c’è l’idea per cui “non si può avere tutto dalla vita”. “Una convinzione che, però, va scardinata”, assicura Rania.

È questa esperienza che ha portato l’autrice a raccogliere le idee in un libro, edito da Mondadori, il cui titolo “Il vero successo” è un auspicio a raggiungere proprio quell’agognato equilibrio. Il libro verrà presentato in un tour itinerante in ben 19 città italiane, durante le quali i partecipanti scopriranno le migliori strategie per superare la paura del fallimento e stringere rapporti virtuosi nella vita e nel lavoro, raggiungendo quella conciliazione ideale fra i fattori fondamentali che caratterizzano l’esistenza di ognuno di noi. La tappa di Palermo si terrà presso Ibis Style Palermo Resident - Via Francesco Crispi 230, dalle 19.30 alle 23.00. Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio una copia di “Il vero successo”.