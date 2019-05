Da Masterchef a Palermo per raccontare il suo libro, Valeria Raciti a Sanlorenzo Mercato

Al via gli eventi al nuovo Mondadori Bookstore del Sanlorenzo Mercato. E in un luogo in cui gusto e cultura camminano insieme, si comincia con un libro di ricette. Valeria Raciti, la vincitrice di Masterchef 8, sabato 4 maggio alle 18,30 presenta “Amore Curiosità Istinto. La mia cucina felice” (Baldini e Castoldi).

Amore, Curiosità, Istinto sono le forze che mi guidano in cucina, si fondono fra loro e diventano un faro che segna la strada da seguire. Casualità vuole che l’acronimo di queste tre parole, ACI, sia il prefisso del territorio in cui sono nata e cresciuta e al quale mi sento profondamente legata. La mia Sicilia, un altro cardine - racconta - Avvolta dall’abbraccio dell’Etna e del mare, la mia generosa terra diventa una tela bianca, una base su cui dipingere la mia identità culinaria sempre in divenire. Al ritmo lento delle stagioni, procedo a piccoli passi, osservo, cerco, scopro, provo, mi lascio ispirare e così costruisco e potenzio la mia personale memoria del gusto. Tutto questo è il libro che hai in mano: amore, passione e memoria, voglia di iniziare a raccontare una storia che tutt’oggi sto ancora scrivendo. Tutto questo è la mia cucina felice”. La Raciti sarà intervistata da Eliana Chiavetta.