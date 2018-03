"Uno sbirro non lo salva nessuno", il libro di Giacomo Cacciatore al Punto Flaccovio

L'incontro con lo scrittore Giacomo Cacciatore, autore del libro "Uno sbirro non lo salva nessuno - La vera storia di Emanuele Piazza il Serpico palermitano", organizzato in collaborazione con la Fondazione Progetto Legalità Onlus, sarà giovedì 29 marzo alle ore 18 presso il Punto Flaccovio, di via Federico Garcia Lorca, 5.

Converseranno con l’autore, Leonardo Agueci, presidente della Fondazione Progetto Legalità, Elvira Terranova, giornalista, e Alessandro Savona, scrittore e architetto. Interverrà anche Andrea Piazza. Il libro, edito da Dario Flaccovio editore, racconta la vera storia della scomparsa di Emanuele Piazza, un ragazzo di ottima famiglia che ama anche la vita di strada: vie dritte e trazzere tortuose, gente giusta e gente sbagliata, quella che si muove tra lealtà e prepotenza.

Emanuele, ex poliziotto, aveva 29 anni quando, nel 1990, scomparve all'improvviso da Palermo e di lui si perse ogni traccia. Fu solo grazie alla perseveranza dei suoi familiari e all'impegno del giudice Giovanni Falcone se le indagini su questo caso presero avvio e se, dopo molti anni caratterizzati da omertà e depistaggi, su quella sparizione la verità venne alla luce. Oggi lo scrittore palermitano Giacomo Cacciatore - che ha sei romanzi all’attivo, alcune traduzioni estere e un centinaio di racconti - ricostruisce puntigliosamente la drammatica vicenda di Piazza nel libro “Uno sbirro non lo salva nessuno” edito da Dario Flaccovio Editore.

“Ho voluto raccontare questa storia - spiega Giacomo Cacciatore - come scrivo nella dedica del mio libro, per tutti coloro che hanno patito la mancanza di verità, come i familiari di Emanuele”. La prefazione del libro è curata da Giuseppe Pizzo, autore e inviato di 'Chi l'ha visto' ed ex poliziotto, che da anni si occupa di persone scomparse.