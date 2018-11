"Una vita in scatola", la presentazione al gusto di caponata in un libro al Rouge et Noir

Una presentazione al gusto di caponata. Giovedì 8 novembre dalle 18:30 al cinema Rouge et Noir di Palermo (piazza Verdi, 8) un incontro dedicato al romanzo di Francesco Terracina "Una vita in scatola", edito da il Palindromo nella collana Kalispéra. Non una semplice presentazione, ma una conversazione con l'autore accompagnata da degustazione di caponata, offerta dal ristoratore Gigi Mangia.

Dodici particelle fondamentali formano la materia, unificarle è il sogno della fisica dai tempi di Ettore Majorana. Dieci ingredienti fondamentali formano la caponata, unificarli è stato il sogno realizzato per decenni dalla Spitaletto & Figli prima che l’azienda - ignara delle trasformazioni in atto a Portolazzi, immaginaria città del Sud - si ritrovasse sull’orlo del fallimento. Candido cronista dei fatti è Angelo Maria Spitaletto, produttore di caponata che diventa impresario teatrale per necessità. Il suo è un racconto esilarante, e insieme tragico, di come l’era dell’immagine abbia reso inconsistente la materia nella sua accezione sociale, politica e persino gastronomica. Bookshop a cura di Libreria Broadway. Ingresso libero.