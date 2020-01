“Un amore perduto”, al teatro Sant’Eugenio la presentazione del libro di Giovanni Taibi

Giovanni Taibi presenta il suo secondo libro. Appuntamento per lunedì 27 gennaio, alle ore 17, al teatro Sant'Eugenio di piazzale Europa. Sul palco spazio a un confronto fra l’autore del libro "Un amore perduto" (edito da Albatros), il giornalista e scrittore Lino Buscemi, lo scrittore e professore Tommaso Romano e l’attore Mario Pupella.

Il testo ha come protagonisti Anna e Salvo. Si tratta di due ragazzini - si legege nella descrizione del sito del gruppo Albatros - che si conoscono in vacanza, prendendo la classica cotta adolescenziale l’uno per l’altro. L’uno in sostanza non dimenticherà mai l’altro, nonostante diverse strade intraprese nella vita. Alla fine i due avranno modo di ricongiungere le strade della loro vita. Come nel primo romanzo, la saga di Taibi potrebbe continuare a donarci sorprese, innanzitutto di forte coerenza nello splendido dettato letterario che segna la sua opera, la sua viva e cristallina creatività (Tommaso Romano).

Giovanni Taibi nasce nel 1967. Laureato in Filosofia, con una tesi sulla Filosofia della musica, ha conseguito un master di secondo livello in Dirigenza e managment delle istituzione scolastiche. E' dirigente scolastico e già docente di materie letterarie a tempo indeterminato nelle scuole pubbliche statali. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti della Sicilia, ha pubblicato articoli e recensioni letterarie in testate nazionale e locali. Ha curato la pubblicazione di volumi di argomento storico e letterario. E' stato amministratore comunale con deleghe alla Cultura e docente in corsi di scrittura creativa finanziati dai Piani Operativi Nazionali. Nel 2010 è stato insignito benemerito della cultura dall’Accademia siciliana per la cultura umanistica. Ha pubblicato nel 2015, per la Sergio Cingolani editore, il romanzo "Lame di buio dal passato". Dal libro è stata realizzata un’opera teatrale “Delirio d’amore” più volte rappresentata.

Gallery