Trasìti, entra nelle case di 20 palermitani e lo racconta in un libro a Palazzo Lanza Tomasi

Il volume Trasìti è il reportage fotografico di Paolo Araldi nelle case di 20 palermitani, nativi o di adozione, che hanno aperto le proprie abitazioni e svelato la loro vita, raccontandosi in prima persona.

Sarà presentato venerdì 3 maggio, alle 18, in un luogo d’eccezione Palazzo Lanza Tomasi (via Butera, 28 - Palermo) durante un pomeriggio speciale in cui sarà presente il fotografo Araldi e alcuni dei personaggi ritratti e intervistati nella loro dimensione privata e intima, tra cui Gioacchino Lanza Tomasi. A conclusione dell’incontro sarà offerto un calice di vino ai presenti e svelata una novità! Ingresso libero.