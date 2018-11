"The Game", Baricco presenta il suo nuovo libro (e Fantozzi) al cinema Rouge et Noir

Prima presentazione a Palermo per The Game il nuovo libro di Alessandro Baricco (Einaudi-Stile Libero), appuntamento mercoledì 5 dicembre alle 18:30 al Rouge et Noir, piazza Verdi 8. L'autore sarà introdotto dalla scrittrice Evelina Santangelo. L'incontro è frutto di una collaborazione tra Panormos International Weeks, Rouge et Noir, Modusvivendi Libreria ed Einaudi. Ingresso libero.

Quella che stiamo vivendo non è solo una rivoluzione tecnologica fatta di nuovi oggetti, ma il risultato di un'insurrezione mentale. Chi l'ha innescata - dai pionieri di Internet all'inventore dell'iPhone - non aveva in mente un progetto preciso se non questo, affascinante e selvaggio: rendere impossibile la ripetizione di una tragedia come quella del Novecento. Niente piú confini, niente piú élite, niente piú caste sacerdotali, politiche, intellettuali. Uno dei concetti piú cari all'uomo analogico, la verità, diventa improvvisamente sfocato, mobile, instabile. I problemi sono tradotti in partite da vincere in un gioco per adulti-bambini. Perché questo è The Game. E a seguire, dalle 20:30, appuntamento straordinario al Supercineclub, eccezionalmente di mercoledì al posto del tradizionale lunedì: sarà proprio Alessandro Baricco a presentare Fantozzi, la figura più originale della commedia italiana degli ultimi decenni.

Baricco presenta Fantozzi

Appuntamento straordinario al Supercineclub del Rouge et Noir, stavolta eccezionalmente di mercoledì (5 dicembre) al posto del tradizionale lunedì. E spazio, al posto del programmato Un lupo mannaro americano a Londra - che sarà recuperato nella prossima tranche - a un mitico personaggio del cinema italiano nella imperdibile lezione di Alessandro Baricco, celebre scrittore, intellettuale e direttore della Scuola Holden. È stato lo stesso Baricco, che nel pomeriggio alle 18:30 al Rouge et Noir presenterà il suo ultimo libro “The game”, a indicare per la sua straordinaria partecipazione al Supercineclub il film che ha portato per la prima volta sul grande schermo la figura più originale della commedia italiana degli ultimi decenni. Una maschera intrisa di comicità corrosiva, impietosa, moderna, che mette a nudo meschinità e aspirazioni di un’italietta piccolo-borghese sempre pronta a inchinarsi timorosa ai grandi e piccoli poteri, a piegarsi ai sotterfugi lavorativi, alla vigliaccheria sociale, a rifugiarsi in un’impossibile sicurezza del focolare.

Fantozzi, che ha grandi ascendenze nella letteratura russa e francese nelle figure dei travet o degli untuosi e perfidi impiegati statali, diventa il controcanto di un Paese baciato e condizionato dal boom economico ma reso servile dai riti del consumismo, della remissività, della rinuncia. Una figura nella quale molti inconsciamente hanno saputo riconoscersi e dunque in grado di suscitare risate liberatorie e consolatorie insieme. Fantozzi è in toto creatura del comico più singolare della scuola italiana: Paolo Villaggio, artefice, tramite il suo personaggio, di una vera e propria rivoluzione dei gesti, del linguaggio, dei tic, degna di entrare in un’immaginaria commedia dell’arte contemporanea. Espressioni come “il superdirettore megagalattico”, “ma se ne vadi”, “com’è umano lei”, “una boiata pazzesca” sono entrate nel gergo comune e nella storia del costume.

Fantozzi fece la sua prima apparizione proprio 50 anni fa, nel ’68, in tv. Ma, dopo un grande successo editoriale, approdò al cinema solo nel 1975. E grazie alla regia intelligente di Luciano Salce, una delle menti più vivaci e ironiche della cultura italiana di quel periodo. Riscoprirlo oggi, attraverso la lezione di Alessandro Baricco, nella sua originaria carica eversiva, purtroppo poi depotenziata dall’intensivo sfruttamento commerciale, è un’occasione da non mancare, soprattutto da parte dei giovani. "Fantozzi" (1975) di Luciano Salce con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Liù Bosisio, sarà proposto mercoledì 5 dicembre dal Supercineclub del Rouge et Noir di piazza Verdi 8 in un’unica proiezione alle ore 21. Alle 20.30 la presentazione di Gian Mauro Costa e Alessandro Baricco. Biglietto: 4 euro (3 euro per gli under 30).