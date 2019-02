"Per un tempo senza tempo", la presentazione del libro di Lucia Rizzo a Villa Niscemi

Giorno 14 febbraio alle ore 17,30 presso la Sala degli Specchi di Villa Niscemi a Palermo, si svolgerà la presentazione del libro “Per un tempo senza tempo” della scrittrice palermitana Lucia Rizzo. Saranno presenti Fabio Lo Bono autore e scrittore; Maria Giambruno, giornalista e scrittrice; Costanza Afan De Rivera “Donna Costanza”; Antonino Schiera scrittore, collaboratore giornalistico blogger; Samuele Lindiner attore.

"Un romanzo d’amore, - dice Loredana Novelli dell'associazione Siciliae Mundi - l’amore vissuto come il sentimento più complesso, l’amore che va oltre. Non è mai stato facile spiegare un sentimento vissuto in modo diverso da ognuno di noi, eppure Lucia è riuscita a toccare il cuore di chi ha iniziato a leggere quel libro trovandosi dopo qualche ora alla fine della lettura. Ho sempre cercato di esprimere con tanta devozione ciò che l’associazione Siciliae Mundi potesse accogliere nel suo fantastico bagaglio di esperienze, di eventi, oltre alla quotidianità, alle problematiche. Penso, questo resterà tra i ricordi più belli che domani ricorderò. Per un Tempo senza Tempo” è un romanzo d’amore scritto da una donna semplice, moglie, madre di due figlie al quale ha dedicato ogni istante del suo tempo. Adesso all’età di 50 anni ha deciso di dedicare tempo a se stessa, coronando il suo più grande sogno".

