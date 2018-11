"Taste of America", un viaggio fra ricette e tradizioni in un libro al Ridotto dello Spasimo

Al Ridotto dello Spasimo (via Dello Spasimo 15, Palermo), giovedì 29 novembre, alle ore 18, presentazione del volume di Barbara Cucinella, “Taste of America. Un viaggio ‘coast to coast’ fra ricette, curiosità, tradizione e storia”, Edizioni La Zisa.

Ne parleranno con l’autrice la food blogger e scrittrice Claudia Magistro e il giornalista Davide Romano. L’evento sarà arricchito da un “taste of jazz” offerto dal Brass Group. Ingresso libero. Questo testo è più di un semplice libro di ricette. Attraverso la travolgente narrazione di usi e consuetudini, di antiche tradizioni e curiosità culinarie, il lettore è chiamato a intraprendere un vero e proprio viaggio oltreoceano. Si andrà alla scoperta della cucina americana partendo dalle ex colonie della costa Atlantica procedendo verso ovest sulla celebre Route 66, componendo così un crogiolo di sapori e culture.

Barbara Cucinella è nata a New York e si è laureata in Pedagogia alla St. John’s University. Vive a Palermo e lavora da oltre vent’anni per il Dipartimento di Stato Americano. Ha fondato il British Institutes of Palermo e insegnato presso la facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Palermo. Nel tempo libero ama cucinare ricette della tradizione americana per la famiglia e gli amici.