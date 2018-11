Modusvivendi, Nino Vetri presenta in anteprima il libro "Suite per quarti di vacca"

Mercoledì 28 novembre alle 18:30 in anteprima da Modusvivendi (via Quintino Sella 79, Palermo) presentazione del nuovo romanzo di Nino Vetri, Suite per quarti di vacca, edito da il Palindromo. L'autore dialogherà con Salvatore Ferlita e Mario Valentini.

Nel pagine del libro si racconta la curiosa storia di Wagner III, pseudo artista allucinato e paranoico. Nella città in cui vive lo conoscono in tanti per l’eccentricità che contraddistingue le sue proposte, ma è a tutti gli effetti un incompreso. Alcuni lo considerano un pazzo. Lui è invece convinto di dover diventare un giorno il direttore del principale teatro cittadino; nel corso della sua vita verrà sbeffeggiato ed emarginato, per poi essere rivalutato da morto. Un romanzo surreale sull’arte e sull’oscuro orizzonte culturale di questi anni. In "Suite per quarti di vacca" l’esistenza del protagonista e la sua opera si sovrappongono generando cortocircuiti narrativi imprevedibili, amari e divertenti.

Nino Vetri è nato a Palermo nel 1964. Libraio, suona nel gruppo folk punk "La banda di Palermo". E' considerato tra i più brillanti scrittori siciliani dell'ultimo decennio. Ha pubblicato racconti e romanzi, tra cui: Le ultime ore dei miei occhiali (2007), Lume lume (2010), Sufficit (2012) e Il Michelangelo (2015), tutti editi da Sellerio. Ingresso libero.