"Lo Steri di Palermo, sede del rettorato universitario": incontro sul libro di Nino Vicari

Sabato 29 Febbraio 2020 dalle ore 10.30 alle ore 13.00, presso la SEDE DELL'ANCE PALERMO Sala Conferenze "Francesco Florio" Foro Umberto I, n. 21 - Palermo, si terrà un incontro sul libro di Nino Vicari "LO STERI DI PALERMO. SEDE DEL RETTORATO UNIVERSITARIO" Edizioni Caracol, Palermo, 2019.

Il volume ripercorre la genesi del restauro del palazzo Chiaromonte, sede del Rettorato dell’Università di Palermo, eseguito nell’ultimo quarto del secolo scorso su progetto di Roberto Calandra e con la consulenza di Carlo Scarpa. La documentazione grafica e fotografica, in parte inedita, testimonia le scelte e la metodologia dei progettisti riportando in luce materiali e arredi come si presentavano al momento della conclusione dei lavori.

In appendice, introdotte da Evelina De Castro, sono raccolte numerose immagini fotografiche del celebre soffitto della Sala Magna dello Steri, magistralmente riprese da Enzo Sellerio negli anni Cinquanta del Novecento, prima che un intervento di restauro degli anni Settanta ne compromettesse l’autenticità.