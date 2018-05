"Sicilia continente gastronomico", il libro de Le Soste di Ulisse al Teatro Garibaldi

Presentazione Libro ‘Sicilia Continente Gastronomico’ edito da Giunti: appuntamento per venerdì 25 maggio alle ore 18.30 al Teatro Garibaldi di Palermo.

Il libro ‘Sicilia Continente Gastronomico’, edito da Giunti, è un compendio dei quindici anni dell’Associazione Le Soste di Ulisse, egregiamente rappresentata dai propri soci e da quanti hanno sposato sin dalla prima ora un progetto ambizioso, quello di raccontare una Sicilia in continua evoluzione fortemente ancorata alla sua terra, tra tradizioni, bellezze paesaggistiche e monumentali, la sua cucina e il senso innato dell’accoglienza che ogni siciliano vive e offre. Il libro ‘Sicilia Continente Gastronomico’ sarà presentato, per la prima volta, giorno 25 maggio alle ore 18.30 presso il teatro Garibaldi a Palermo. Prestigioso il luogo in cui avverrà la presentazione del libro, che dal prossimo giugno sino a novembre è la sede principale di Manifesta 12, la Biennale legata ai rapporti tra cultura e società.

In occasione della presentazione del volume edito da Giunti ha assicurato la sua presenza il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che porterà il saluto del capoluogo di Regione. Interverranno il presidente de Le Soste di Ulisse Pino Cuttaia, il past president Ciccio Sultano, il presidente onorario Nino Graziano, il vicepresidente Tony Lo Coco, il vice presidente vicario Luciano Pennisi, i vertici del gruppo editoriale Giunti che hanno creduto nel progetto, il giornalista Francesco Pensovecchio che ha firmato i testi all’interno del libro e il fotografo Benedetto Tarantino che ha curato la parte visiva.

“Si tratta - ha anticipato il presidente de Le Soste di Ulisse Pino Cuttaia - di un volume prestigioso in cui è narrata la storia della nostra associazione fortemente legata a quella della Sicilia sotto un profilo culturale, paesaggistico, ambientale, architettonico, monumentale e ovviamente enogastronomico. Un libro godibile e di forte impatto visivo che racconta la nostra terra e le tante tradizioni a cui ciascuno di noi è legato e che declina in base alla propria sensibilità, noi ci affidiamo alla cucina”.

Un ringraziamento di cuore l’Associazione lo ha riservato a Simonetta Agnello Hornby che con la prefazione fatta ha ulteriormente valorizzato questo volume, agli ambasciatori dell’Associazione che hanno contribuito ‘regalando’ una loro ricetta, rispettivamente Massimiliano Alajmo, Heinz Beck, Massimo Bottura, Gennaro Esposito e Davide Scabin, a tutti i soci, alle cantine e ai sostenitori storici de Le Soste di Ulisse che, anche in questa occasione, non ci hanno fatto mancare il loro appoggio durante tutto il percorso. Al termine della presentazione, sarà fatto un brindisi per celebrare la nostra Sicilia, infinito Continente Gastronomico.