Cefalù, Simonetta Agnello Hornby e Mimmo Cuticchio presentano "Siamo Palermo"

Sabato 15 febbraio, alle ore 18, la nota scrittrice siciliana, ma londinese di adozione, Simonetta Agnello-Hornby e Mimmo Cuticchio, il puparo che tutti conoscono, per essere l’erede più prestigioso della tradizione dell’Opera dei Pupi, saranno insieme alla Fondazione Mandralisca di Cefalù per presentare Siamo Palermo, il libro che i due autori hanno scritto a quattro mani e pubblicato appena qualche mese fa presso Mondadori.

Un viaggio per raccontare Palermo, che ognuno fa a modo proprio, una narrazione che si tinge di ricordi, interpretazioni, desideri. La Palermo di un tempo e quella dei giorni nostri, le sfide, le trasformazioni. Ricordi felici e dolorosi si mescolano in una prosa melodiosa, che entra ed esce dalla storia, dai palazzi, dal mare, dalla ricostruzione selvaggia, dai suoi morti per mano della mafia. Siamo Palermo, ma siamo il mondo, nel mondo.

Simonetta Agnello Hornby, cittadina italiana e britannica, vive a Londra dove svolge con particolare impegno e passione la professione di avvocato dei minori, ha esordito con La Mennulara, ma innumerevoli sono ormai i titoli di romanzi e racconti che l’hanno resa celebre. Ha ricevuto nel 2018 dal Presidente della Repubblica l’onorificenza dell’Ordine della Stella d’Italia nel grado di Grande Ufficiale. La ricordiamo anche nel programma televisivo Il pranzo di Mosè. Mimmo Cuticchio, il cantastorie e puparo per antonomasia, con una biografia versatile che lo vede anche attore in film di importanti registi (Francis Ford Coppola, Giuseppe Ferrara, Emanuele Crialese). Fonda l’Associazione “Figli d’Arte Cuticchio” che si prefigge di salvaguardare la tradizione dell’arte dell’Opera dei Pupi, oggi Patrimomio Orale e Immateriale dell’Umanità dell’Unesco.

Alla presentazione porteranno i loro saluti il Presidente della Fondazione Culturale Mandralisca di Cefalù, Antonio Purpura, il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina e l’Assessore alla Cultura Vincenzo Garbo. Dialogherà con i due autori la prof.ssa Maria Giuliana, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Culturale Mandralisca.