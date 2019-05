"Si chiamava Palestina", la storia di un popolo dalla Nakba a oggi in un libro

Venerdì 24 maggio, alle ore 18:30, Casa della Cooperazione ospita la presentazione del libro "Si chiamava Palestina. Storia di un popolo dalla Nakba a oggi" (Aut Aut Edizioni, 2018) della giornalista e ricercatrice Cecilia Dalla Negra.

Durante la presentazione interverranno l'autrice, Cecilia Dalla Negra e Sergio Cipolla, Presidente CISS. A 70 anni dalla fondazione dello stato di Israele, Cecilia Dalla Negra ripercorre la storia del processo di colonizzazione israeliana e la conseguente distruzione della Palestina. Con testimonianze dirette, frutto di recenti viaggi dell'autrice, che raccontano e conservano i ricordi degli ultimi superstiti della Nakba (la catastrofe).

Cecilia Dalla Negra è giornalista e autrice indipendente. Per anni vice-direttrice della testata online Osservatorio Iraq - Medio Oriente e Nord Africa, studiosa di Medio Oriente ed esperta di Palestina, con particolare riguardo alle questioni di genere e ai femminismi nel mondo arabo. L'evento si inserisce nel mini-tour "Libri in Circolo" in tre Circoli Arci che hanno collaborato all'organizzazione. Ecco le date: 24 Maggio Casa della Cooperazione - Palermo 25 Maggio Link Collettivo Arci - Monreale 26 Maggio Bocs - Bagheria.